Niet Pogačar, Roglič of Evenepoel heeft meeste rittenkoersen op zijn naam in het peloton volgend jaar

Met Alejandro Valverde met 25 eindzeges stopt de meest gelauwerde renner wat eindzeges betreft in rittenkoersen.

Alejandro Valverde (42) won heel wat rittenkoersen, vooral in Spanje. Een eindzege in de Vuelta, vijf keer de Ruta del Sol, twee keer de Dauphiné en twee keer de Ronde van Burgos. In totaal heeft hij 25 rittenkoersen op zijn naam staan. Met zijn pensioen wordt een nieuwe renner de nieuwe nummer één wat betreft het aantal eindzeges in rittenkoersen in het peloton in 2023.

En dat is verrassend Nairo Quintana (32) met 20 eindzeges. Hij won onder meer de Giro, de Vuelta, twee keer Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Ronde van Catalonië. De Colombiaan heeft wel nog altijd geen nieuwe ploeg nadat zijn contract bij Arkéa-Samsic werd verbroken na zijn Tramadol-zaak.

Chris Froome (37) staat op twee met 17 eindzeges waaronder vier eindzeges in de Tour, één keer Giro en twee keer de Vuelta. Primož Roglič (32) staat op drie met 17 eindzeges. Tadej Pogačar (24) met 11 eindzeges en Remco Evenepoel (22) met 10 eindezeges staan al in de top vijf en lijken er daar nog heel wat bij te kunnen doen.