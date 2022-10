Soudal wordt nieuwe sponsor bij Quick-Step: "Onze sponsoring valt of staat niet met Remco Evenepoel"

Na negen jaar bij de Lotto-ploeg maakt Soudal nu de overstap naar de ploeg van Patrick Lefevere.

Dat de Lotto ploeg degradeert doet de Soudal-top, Vic Swerts en en Dirk Coorevits, weinig. Ze vinden dat ze alles correct gegaan is en hebben ook niets tegen die ploeg. Dat ze nu een nieuwe dynamiek tonen met De Lie komt ook te laat voor hen.

De ploeg van Patrick Lefevere geeft hen meer internationale uitstraling als sponsor, terwijl Lotto nog steeds op het Belgische focust. Met Remco Evenepoel heeft het de nieuwe wereldkampioen en ook een potentieel Tourwinnaar.

De topmannen van Soudal hebben Remco Evenpoel ook nog niet ontmoet, maar daar willen ze wel werk van maken. Maar er is niet alleen Remco Evenepoel. "Onze sponsoring van de ploeg van Patrick Lefevere staat of valt niet met Remco Evenepoel. Wij hadden al getekend voor hij de Ronde van Spanje won en voor hij wereldkampioen werd", zegt Vic Swerts in Het Laatste Nieuws.