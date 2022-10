Enkele Belgische renners zijn nog op zoek naar een nieuw contract

Het wegseizoen is afgelopen en de voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn volop aan de gang. Verschillende renners zijn nog op zoek naar een nieuw contract.

Zo is er Timothy Dupont. Na 2 jaar bij Bingoal-Pauwels Sauces WB kreeg hij te horen dat hij naar een ander team mag gaan. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij het volgende seizoen gewoon voorbereidt zoals hij dat anders doet. Ook panikeren doet hij momenteel niet. Dupont is nog niet bezig met het worstcasescenario, want hij weet nog maar 3 weken dat hij een andere ploeg moet zoeken. Hij vindt dat nog niet zo lang.

Ook is er Julien Vermote. Eind september kreeg hij te horen dat zijn contract niet verlengd wordt. Momenteel probeert Vermote van wat rust te genieten en er zijn hoofd niet over te breken. Hij is ervan overtuigd dat hij nog zijn waarde heeft voor een ploeg. Er lopen een aantal gesprekken, maar momenteel is er nog niets concreets.

Sander Armée is ook nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Eerstdaags gaat hij met zijn manager bespreken welke opties er zijn. Ook houdt Armée er rekening mee dat zijn carrière erop zit. Het liefst wil hij dat zelf beslissen. Hij zal eerst kijken welke opties hij heeft en dan een besluit nemen.