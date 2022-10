Women's WorldTour: 16 ploegen vragen een licentie aan, onder meer de ploeg van Jolien D'Hoore en van de gebroeders Roodhooft zijn erbij

Net als bij de mannen worden ook de WorldTour-licenties bij de vrouwen uitgedeeld. 16 ploegen hebben hun dossier ingediend. In totaal zijn er 15 plaatsen.

Het was eerder in 2022 al aangegeven dat AG Insurance-NXTG (ploeg van Jolien D'Hoore) en Plantur-Pura (Philip en Christoph Roodhooft) de stap naar de WorldTour willen zetten. Dat is helemaal zeker. Beide Belgische ploegen dienden een aanvraag voor een WorldTour-licentie in. Bij een goedkeuring zullen er voor de 1e keer Belgische ploegen in de WorldTour voor vrouwen zitten.

Zij zijn een van de 16 ploegen die tot de WorldTour willen behoren. 13 van de 16 ploegen behoorden al tot de WorldTour. Enkel Human Powered Health diende als WorldTour-ploeg nog geen licentieaanvraag in. Ze hebben wel nog de tijd om dat in orde te brengen.

In totaal zijn er 15 licenties. De beslissing wordt in de 1e helft van december genomen.