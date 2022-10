🎥 Rigoberto Uran (35) gaat nog niet met pensioen: "Ik koers nog te graag"

Het woord pensioen ging afgelopen seizoen wel eens rond in zijn kop, maar uiteindelijk besliste Rigoberto Uran om toch nog verder door te gaan. Hij verlengde zijn contract bij EF Education-EasyPost.

"Ik heb beslist om te blijven koersen, want ik hou er nog altijd van", vertelde Uran. "Mijn leven is de fiets en mijn familie houdt ook van het leven in Europa. Ver weg van Colombia. Dat vind ik ook belangrijk. Ook vind ik het hier leuk. Dus wou ik wel nog een paar jaar langer koersen."

He is part of the identity of this team, a leader all our riders can rally behind, an outstanding teammate, and a shining example of what it means to never giving up.



We are excited to announce that Rigoberto Urán is here to stay!



More here: https://t.co/t3bsE4DEVB pic.twitter.com/cJnkFu2gNz