De Nacht van Woerden strikt heel wat interessante namen: onder meer Zdenek Stybar staat aan de start

Dinsdag is het de Nacht van Woerden. De organisatie heeft heel wat interessante namen kunnen strikken.

De Nacht van Woerden kon onder meer drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar strikken. Daarnaast zullen ook Lars van der Haar, Quinten Hermans, Daan Soete, Tom Meeusen, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Spaans kampioen Felipe Orts en Duits kampioen Marcel Meisen aan de start staan.

Wat opvalt: geen enkele topper van Bingoal-Pauwels Sauzen wordt verwacht. Dus dinsdag zal er niet naar Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout moeten gezocht worden. Ook Laurens Sweeck wordt niet verwacht.

Bij de vrouwen zal wereldkampioene Marianne Vos aan de start staan. Ook Puck Pieterse, Lorena Wiebes, Shirin van Anrooij, Hongaars kampioene Kata Blanka Vas, Aniek van Alphen, Ellen van Loy en Laura Verdonschot worden verwacht. Lucinda Brand, Fem van Empel, Denise Betsema en Sanne Cant zullen er niet bijzijn.

Na 3 jaar is de Nacht van Woerden terug. In 2019 won Lars van der Haar de losse cross bij de mannen. Bij de vrouwen was dat Maud Kaptheijns.