De wereldbeker veldrijden: hoe ziet de top 10 na de 2 manches in de VS eruit?

2 manches van de wereldbeker veldrijden zitten er al op. Met Tabor snijdt de wereldbeker voor het eerst dit seizoen Europa aan. Hoe zien de klassementen eruit?

Bij de mannen was er telkens dezelfde winnaar in Waterloo en Fayetteville. Het spreekt dus voor zich dat Eli Iserbyt momenteel in de wereldbeker aan de leiding staat. Hij telt 80 punten. Na hem komt, na 2 keer 2e te eindigen, Laurens Sweeck met 60 punten. Michael Vanthourenhout vervolledigt met 47 punten de top 3.

Thibau Nys staat met 42 punten op plaats 4 en Daan Soete telt op plaats 5 39 punten. De rest van de top 10 wordt bekleedt door Eric Brunner (37 punten), Niels Vandeputte (37), Timon Rüegg (32), Michael Boros (28) en Pim Ronhaar (27).

DE VROUWEN

Bij de vrouwen kregen we ook telkens dezelfde winnaar. Fem van Empel telt 80 punten. Lucinda Brand is met 55 punten haar dichtste achtervolger. Ceylin del Carmen Alvarado vervolledigt de top 3. Zij telt 50 punten.

Annemarie Worst heeft 46 punten en staat daarmee 4e. Denise Betsema volgt op korte voet met 44 punten. Ook plaats 6 is in handen van een Nederlandse. Inge van der Heijden telt 41 punten. Hélène Clauzel staat 7e met 37 punten. Evenveel als Clara Honsinger die op plaats 8 staat. Manon Bakker heeft 32 punten en staat 9e. De top 10 wordt vervolledigd door Caroline Mani. Zij heeft 31 punten.