Annemarie Worst moet vrede nemen met plek drie in Tábor: "Er had iets meer in gezeten"

Annemarie Worst eindigde net als in Fayetteville op plek drie in Tábor.

Annemarie Worst staat na een vijfde plaats in Waterloo, een derde in Fayetteville en nu een derde plaats in Tábor op een tweede plaats in het klassement, al volgt ze wel al op 49 punten van leidster Fem van Empel.

"Het was een zware cross, maar ik denk ook wel erg mooi om naar te kijken. Het was erg leuk en spannend. Ik wilde als eerste aan de trappen- en balkenpartij beginnen, omdat ik wist dat Puck (Pieterse, red.) over de balken wilde springen", zei de Nederlandse achteraf.

"Dat moest ik zien te verhinderen, anders is ze weg", vervolgt ze. "Dat lukte uiteindelijk, maar ja… Ik heb het geprobeerd en het beste eruit gehaald. Er had misschien iets meer ingezeten, maar de meiden zijn erg sterk."