Bondscoach Sven Vanthourenhout onthult de selecties voor het EK in Namen

Sven Vanthourenhout heeft de 8 namen voor het EK in Namen bekendgemaakt. Bij de vrouwen telt de selectie 4 namen.

Op 5 en 6 november is er het EK veldrijden in Namen en Belgian Cycling maakte al zijn selecties bekend.

Bij de mannen zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, en Laurens Sweeck de kopmannen. De andere namen binnen de selectie zijn Jens Adams, Daan Soete, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. Zij zullen proberen de Europese titel terug naar België te halen. Ook zijn er nog 4 reserven (Thijs Aerts, Tom Meeusen, Vincent Baestaens en Lander Loockx).

4 namen telt de selectie bij de vrouwen. Dat zijn Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. Een plek in de top 10 zal de ambitie zijn en het zal daarvoor vooral op Cant hopen zijn. Er zijn geen reserves.

The following 🇧🇪 Elite riders will take on the UEC Cyclo-cross European Championships on top of the Citadel of Namur 🏰 | https://t.co/RG3zxDop4v#EuroCross22 pic.twitter.com/NRH7m8mts7 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) October 24, 2022

Bij de beloften mannen heeft België wel enkele kanshebbers op de Europese titel. Zo zijn er Witse Meeussen, Jente Michels, Thibau Nys, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Allen zijn ze de laatste weken goed op dreef. Verder bestaat de selectie nog uit Arne Baers, Aaron Dockx en Ward Huybs. Ook zijn er 4 reserves.