Broer van Søren Kragh Andersen hangt fiets aan de haak en wordt loodgieter en energiespecialist

Terwijl broer Søren de overstap maakt naar Alpecin-Deceuninck, hangt Asbjørn zijn fiets aan de haak.

Asbjørn Kragh Andersen (30) is de oudere broer van Søren Kragh Andersen (28). Asbjørn begon zijn carrière bij het Franse Delko Marseille Provence KTM in 2016 en won toen een rit in de Tour des Fjords (Noorwegen).

Na twee jaar zette hij een stap terug naar het Deens continentale Team Waoo en won daar de Tour du Loir et Cher E Provost. Hij kreeg in 2019 een plekje bij Team Sunweb (nu DSM) waar zijn broer Søren toen al drie jaar reed. Bij DSM kon Asbjørn Kragh Anderson niet meer zegevieren.

Hij hangt op 30-jarige leeftijd nu zijn fiets aan de haak. “Voor mij is het in geen enkel opzicht verdrietig. Tegelijkertijd wil ik zeggen dat het een ervaring is geweest die ik niet had willen missen. Het was een hoogtepunt om samen met mijn broer in de WorldTour te rijden en in een monument te starten samen met hem” zegt hij bij Ekstra Bladet.

Nieuwe carrière

In een zwart gat zal Kragh Andersen niet vallen. “Op 1 november start ik als loodgieter en energiespecialist in Kolding. Dus ik ga snel verder, maar dat was ook iets waar ik vrij duidelijk over was. Veel mensen zeggen dat je na je carrière jezelf moet vinden, maar dat is niets voor mij. De kans op het zwarte gat wordt geminimaliseerd als ik iets te doen heb”, besluit Kragh Andersen.