De selectie van Lotto Dstny Ladies voor 2023 is af: dit zijn de 15 rensters

Lotto Dstny Ladies heeft zijn huiswerk voor 2023 af. In totaal zullen 15 rensters volgend seizoen voor de ploeg rijden.

Eind vorig jaar sloeg Lotto Dstny Ladies een nieuwe weg in. Ze kozen ervoor om vol in te zetten op de ontwikkeling van jong talent. Dat voor zowel Belgisch als buitenlands talent.

"Afgelopen jaar reden we een gebalanceerd programma", vertelde teammanager Kurt Van de Wouwer. "Zo konden de rensters hun specifieke kwaliteiten verder ontdekken en verbeteren. Zo kon de brug tussen de junioren en de elite beter overbrugd worden, want er is immers geen beloftecategorie."

"Volgend seizoen zullen we verder bouwen op de fundamenten die we afgelopen jaar hadden gelegd. De rensters die bleven hebben een extra jaar ervaring en er zijn ook wat versterkingen bijgekomen", aldus Van de Wouwer.

Julie Sap, Fauve Bastiaenssen, Julie Hendrickx en Julie Nicolaes zijn nieuwe Belgische versterkingen. Ook zijn er met de Finse Wilma Aintila, de Nederlandse Quinty Van de Guchte en de Deense Mette Egtoft Jensen 3 buitenlandse versterkingen. Kristyna Burlova, Katrijn De Clercq, Mieke Docx, Mijntje Geurts, Esmée Gielkens, Nicole Marla Sigmund, Ines Van de Paar en Sterre Vervloet reden al voor het team.

Met Grace Verbeke heeft het team ook een nieuwe ploegleider.