Een opmerkelijke samenwerking voor Movistar

Movistar heeft de handen in elkaar geslagen met de Saudische wielerfederatie. Ze tekenden samen een samenwerkingsverband.

Abarca Sports en de Saudische wielerfederatie tekenden een samenwerkingsverband. Abarca Sports is groep achter Movistar. De voorzitter van Abarca Sports is Eusebio Unzué die de grote baas van Movistar is. Het was onder meer Movistar die met het nieuws naar buiten kwam.

Het is de bedoeling om "technisch personeel op te leiden, de samenwerking op het gebied van trainingsprogramma’s te versterken, ervaringen uit te wisselen, regelmatig workshops te houden en evenementen, races en activiteiten in Saudi-Arabië de komende jaren te ondersteunen". Zo staat er te lezen in het persbericht.

Ook willen ze met de samenwerking het wielrennen in Saudi-Arabië op alle niveaus verder ontwikkelen. Er is al sinds 1999 een Saudi Tour, de enige profkoers in het land, maar die werd nog maar 5 keer georganiseerd. Dit jaar won Maxim Van Gils de rittenkoers. Ook volgend jaar staat de Saudi Tour opnieuw op de kalender (30/1 - 3/2).