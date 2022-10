Fem van Empel wint derde keer op rij in Wereldbeker: "Eigenlijk niet zo goed"

Fem van Empel (20) heeft nog altijd een perfect rapport in de Wereldbeker.

Na winst in Waterloo en Fayetteville was Fem van Empel ook in Tábor de beste. Ze won voor haar landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst en heeft nu al een voorsprong van 49 punten op Worst.

En dat terwijl Van Empel zelf vond dat ze niet zo goed was. "Ik kon ook alleen maar volgen. Een aanval op de laatste klim bleek genoeg. Ik wist dat Puck (Pieterse, red.) over de balkjes zou springen. Het tempo naar de balkenpartij lag dan ook erg hoog, maar ik kon haar verder wel volgen op de beklimmingen", zei ze in het flashinterview.

De Amerikaanse crossen sleepten nog na bij de Nederlandse. "De benen waren niet eens zo goed. De jetlag hakte er goed in. Ik vatte de voorbije dagen niet erg veel slaap."

Pieterse heeft nu al een cross voorsprong in punten en ze slaat er misschien ergens eentje over. "Het is een lang seizoen en misschien moet ik ook een keer wat rust pakken. Volgende week ben ik er echter wel gewoon bij in Maasmechelen."