Overzicht overige veldritten zondag: Belgisch succes in Frankrijk, Slowakije en Zwitserland

Naast de Wereldbeker in Tábor werd er ook elders in Europa nog in het veld gereden.

In de Grand Prix Topolcianky 2 in Slowakije kwam het net zoals in de cross op zaterdag tot een duel tussen Ward Huybs (19) en Victor Van De Putte (20). Zaterdag was Van De Putte nog de sterkste, zondag trok Huybs aan het langste eind. Hij was uiteindelijk drie seconden sneller dan Van De Putte.

In Frankrijk was Gerben Kuypers (22) net zoals in de eerste manche van de Coupe de France op zaterdag opnieuw de beste in Nommay. De Belg was sterker dan de Fransman Sandy Dujardin en de Zwitser Loris Rouiller. Bij de vrouwen was Clara Honsinger weer de sterkste. Ze won voor Zoe Bäckstedt en Amandine Fouquenet.

In Zwitserland, in de AlperoseQuer Schneisingen, was Yorben Lauryssen (20) dan weer de sterkste. Hij had een halve minuut voorsprong op een andere Belg, Thomas Verheyen (25). De Italiaan Marco Pavan werd derde. Bij de vrouwen werd de jonge Belgische Lotte Baele (19) knap derde.