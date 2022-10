Puck Pieterse kan net niet winnen in Tábor: "Vorig jaar kreeg ik er vrij spel, nu niet"

In nog maar haar tweede cross van het seizoen werd Puck Pieterse (20) tweede in de Wereldbeker in Tábor.

In de Wereldbeker bij de elite lukte het nog niet voor Puck Pieterse. De Nederlandse werd in het verleden al tweede in Overijse, Tábor, Hulst en Flamanville. En in Namen en Hoogerheide werd ze al derde. Ook nu moest ze tevreden zijn met plek twee. Pieterse is een specialiste op de balken en springt er als een van de enige vrouwen over. Ze wou dan ook op kop beginnen aan de laatste balken, maar Annemarie Worst stak daar een stokje voor. "Ik denk alleen niet dat ik de cross verlies op de balkjes", zei de Nederlandse achteraf. "Vorig jaar kreeg ik er vrij spel, nu niet. Ik wilde eigenlijk nog aanvallen op de laatste klim richting de finish, maar Fem (van Empel, red.) had hetzelfde idee." Door een late aanval van Van Empel zag Pieterse haar leeftijdgenote al voor de derde keer winnen in de Wereldbeker.