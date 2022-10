Zdeněk Štybar geniet van de fans bij terugkeer na elf jaar in Tábor: "Zalig"

Zdeněk Štybar zorgde ervoor dat er heel wat publiek kwam opdagen in het Tsjechische Tábor.

Zdeněk Štybar had al drie crossen in de benen voor Tábor. Twee crossen in Slowakije waar hij tweede en eerste werd en de cross in Ardooie vorige donderdag waar hij zestiende werd. In Tábor kwam de Tsjech voor het eerst in elf jaar weer aan de start, in 2011 werd hij tweede na Kevin Pauwels.

Nu moest hij tevreden zijn met plek zeventien, maar dat deerde de Tsjech niet. Hij genoot van de vele fans langs het parcours. "De Tsjechische supporters waren zalig, alsof ik het WK aan het winnen was", zegt hij bij Sporza.

"Voor een beter resultaat mis ik nog wat techniek. Gelukkig gaat het elke cross beter en beter. In de kerstperiode wil ik opnieuw enkele crossen rijden. Allemaal als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen."

Dat nieuwe wegseizoen begint Štybar bij een nieuwe ploeg. Hij verlaat Quick-Step Alpha Vinyl na twaalf jaar en trekt naar het Australische BikeExchange-Jayco.