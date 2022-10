Jurgen Mettepenningen kritisch op Sven Nys na ontslag Aerts: "Ik steun mijn renners liever in goede en kwade dagen"

Over de situatie van Toon Aerts is er nog steeds geen duidelijkheid. In tussentijd wordt hij wel niet meer betaald door zijn team Baloise-Trek.

Aerts werd er namelijk ontslagen. "De aanpak van Sven Nys verschilt daarin duidelijk van de mijne", is Jurgen Mettepenningen duidelijk in Het Laatste Nieuws. Betsema "Denise Betsema had een gelijkaardig probleem, maar ik heb haar niet laten vallen en ben haar blijven betalen." "Ik steun liever mijn renners in goede en kwade dagen. Aerts was het uithangbord van zijn ploeg, maar hij moest wel vertrekken bij zijn ploeg."