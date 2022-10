Lars van der Haar nuchter: "Startgelden? Alleen voor Mathieu en Wout, maar onofficieel"

Europees kampioen Lars van der Haar pleit ervoor om minder crossen te organiseren zoals het vroeger was.

Door het grote aantal crossen kan je door de bomen het bos niet meer zien, aldus de Nederlander. Het pleit voor een drastische inkrimping. “Als je acht of negen wedstrijden doet, heeft iedereen de energie en het financiële kapitaal om ze te rijden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Nu zijn het er zo veel dat je heel snel de balans kan opmaken. Waarom zou je naar deze wedstrijd zo ver weg gaan? Dat kost mij zo veel geld. Er zijn er genoeg in Nederland en België te rijden en voor de punten maakt het dus niet zo veel uit.”

Van der Haar vertelt ook over de startgelden waarover zoveel te doen is. “Die zijn er niet. Alleen voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar dat is onofficieel. En dus niet alleen in Vale di Sol, hoor, maar dat maakt niet uit. En geld voor een bepaalde ranking krijgen we ook niet meer, dat is al geleden van 2008 of zo.”