Over startgeld Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Het moet binnen een aanvaardbare grens blijven"

Voorlopig domineert Eli Iserbyt de cross, maar als Wout van Aert en Mathieu van der Poel het veld induiken zal dat snel anders zijn.

Volgens Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal wordt er te veel gefocust op Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veldrijden.

Vooral over hun startgeld is nogal wat discussie. “Ze mogen meer startgeld ontvangen, maar het moet wel binnen een aanvaardbare grens blijven zodat het leefbaar blijft voor de organisatoren”, vertelt Mettepenningen aan Het Laatste Nieuws.

Nochtans is Eli Iserbyt ook geen slechte verdiener. “Als je een ranglijst maakt van de hoogste lonen in het Belgische peloton, staat Eli zeker in de top tien. Daar mag hij terecht fier op zijn. Als Eli nog tien jaar op dit niveau kan crossen, zal hij een mooi potje hebben gespaard. Terecht. Hij is momenteel de beste.”