Benjamin Declercq en Kenneth Vanbilsen zijn slachtoffer van het degradatiesysteem: bijna het hele jaar door knecht

Kenneth Vanbilsen en Benjamin Declercq kenden een vreemd seizoen. Ze moesten het hele jaar door knechten en kregen nauwelijks een kans om voor eigen rekening te rijden.

De degradatiestrijd in de WorldTour was een van de gespreksonderwerpen van het seizoen. Voor 2 Belgen had dat ook enorme gevolgen. Benjamin Declercq en Kenneth Vanbilsen moesten bijna het hele jaar door knechten.

Vanbilsen reed in rit 4 in de Tour de Wallonie in een kansrijke positie, maar op de laatste helling kreeg hij het bericht dat hij moest wachten op kopman Guillaume Martin. Die eindigde uiteindelijk in de top 10 en Vanbilsen niet, terwijl op het podium alleen renners stonden waarmee Vanbilsen in de groep mee had gezeten. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

PUNTENPAKKERS

De reden voor die beslissing was dat Martin een van de 10 renners was die bij Cofidis het meeste punten hadden. Het gevolg was dat Vanbilsen nauwelijks voor eigen rekening mocht rijden. Het aantal keer dat dat wel gebeurde, kon hij op 1 hand tellen.

Bij Arkéa-Samsic gingen ze nog verder. Volgens Declercq duiden ze al vanaf het begin van het seizoen aan wie de puntenpakkers waren. De rest waren knechten. De ploeg begon dat zelfs al te doen vanaf halverwege 2021. Declercq reed in 2022 zo maar 1 keer voor eigen rekening. Dat was in de Saudi Tour en hij eindigde op plaats 9.

Wat het nog erger maakt, is dat ze allebei te horen kregen dat ze een andere ploeg moeten zoeken. Dat na een jaar waarin ze zich nauwelijks hadden kunnen tonen.