Jonas Vingegaard over lange rustpauze na de Tour: "Niet veel mensen vonden dat ik extra vrije tijd verdiende"

Jonas Vingegaard verdween lang uit beeld na zijn Tourzege.

Jonas Vingegaard won op 24 juli van dit jaar de Tour en kwam maar op 27 september weer in competitie in de CRO Race in Kroatië.

De Deen komt nu terug op de lange rustperiode. "Niet veel mensen vonden dat ik het verdiende om extra vrije tijd te nemen in de zomer, maar ik waardeer de mensen die dat wel doen. Zolang het team gelooft in wat we doen en we de resultaten behalen wanneer het er het meest toe doet, zijn we tevreden", zegt hij bij VeloNews.

De Bretagne Classic, gewonnen door Wout van Aert, op 28 augustus werd nog van zijn programma geschrapt. En ook het WK in Australië sloeg Vingegaard over. "Ik denk dat het tijdverspilling zou zijn geweest om naar Australië te gaan, het parcours paste gewoon niet bij mij."