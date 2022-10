Kata Blanka Vas klopt Marianne Vos in de Nacht van Woerden

Kata Blanka Vas heeft de Nacht van Woerden bij de vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de slotronde.

Dinsdagavond stond een avondcross op het programma. Na 3 jaar stond de Nacht van Woerden weer op de kalender.

In de 1e ronde besliste Puck Pieterse al om er een harde wedstrijd van te maken. Ze legde een stevig tempo op. Op het einde van de ronde hingen enkel Kata Blanka Vas en Marianne Vos (met een lamp aan haar fiets) er nog aan.

Na de snelle openingsronde zette Vas zich aan kop, maar ze kon Pieterse en Vos er niet afrijden. We gingen met hen de finale in.

Pieterse luidde de finale in door opnieuw een hoog tempo op te leggen. Vas moest alle zeilen bijzetten, terwijl Vos gezwind volgde. Pieterse slaagde er niet in om de anderen eraf te rijden en ze gingen met 3 de slotronde in.

Vas deed een nieuwe poging om weg te rijden. Deze keer lukte het wel. In de laatste rechte lijn dreigde Vos nog, maar Vas wist haar af te houden. Pieterse strandde op plaats 3. In de achtergrond eindigde Marion Norbert Riberolle op plaats 8. Laura Verdonschot werd 9e.