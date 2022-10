Michael Vanthourenhout is niet zo braaf als hij lijkt: "Zo hebben jullie best wel wat geld bespaard"

Voor de crossen in de Verenigde Staten moet best wel veel gereisd worden, en dat kost wel wat geld.

Michael Vanthourenhout was te gast bij de podcast CROSS. Sophie de Boer, die vorig jaar stopte met veldrijden, had nog een leuke anekdote over Vanthourenhout over de crossen in Amerika.

Want voor die crossen moeten natuurlijk ook de fietsen mee en het maximale gewicht van de bagage ligt in Amerika lager dan in België voor je moet bijbetalen. De Boer vertelde dat Vanthourenhout daar iets op had gevonden.

“Bij het inchecken tilde Michael iedere keer die dozen op met zijn voet, omdat het gewicht iedere keer onder de 15 kg zou zijn en wij (De Boer en haar vader) zagen dat iedere keer, maar die vrouw achter de balie zag dat niet en zei ‘oh dat is maar 10 kg, oh dat is maar 12 kg’. En zo hebben jullie best wel wat geld bespaard, wat ik moest iedere keer bijbetalen omdat mijn fiets te zwaar was.”

Bonus voor Vanthourenhout?

Host Bram Lambert pikte er op in: “Je wil niet weten hoeveel geld Jurgen Mettepenningen daar al mee bespaard heeft.” Waarop Vanthourenhout zei dat Mettepenningen waarschijnlijk niet weet. “Ik zou toch een bonus vragen”, zei Lambert nog.