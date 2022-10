Quinten Hermans 2e in de Nacht van Woerden en vooruitblikkend op het EK in Namen: "Gaat totaal anders zijn"

Quinten Hermans werd 2e in de Nacht van Woerden. Hij kon leven met die plaats en blikte achteraf vooruit op het EK in Namen.

Het lukte Quinten Hermans niet om Lars van der Haar van een 6e zege op rij in de Nacht van Woerden te houden. Hij moest tevreden zijn met een 2e plaats. "Hij was gewoon beter en ging iets sneller door de bochten", aldus Hermans bij Wielerflits.

Dat wijt Hermans aan het crossgevoel die er nog niet helemaal is. "Momenteel verlies ik nog veel tijd in de bochten", ging hij verder. "Ik heb wel het gevoel dat het de goede kant aan het uitgaan is. In deze periode rij ik nog veel crossen op korte tijd met het oog op het EK in Namen, om uiteindelijk beter te worden. Ondertussen heb ik 3 crossen gereden en ik heb het gevoel dat ik al beter ben geworden."

Op 6 november rijdt Hermans het EK. Hij zit in de selectie. "Het gaat een totaal andere koers zijn en het zal niet te vergelijken zijn met Woerden", sloot hij af.