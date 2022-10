BikeExchange-Jayco wil alles op de Tour zetten en overweegt met drie kopmannen te starten

BikeExchange-Jayco kon zich verzekeren van de WorldTour voor de volgende drie jaar en de kijkt nu al vooruit naar de Tour.

Algemeen manager van het Australische team, Brent Copeland, sprak met VeloNews over de Tour van volgend jaar.

"Er zijn veel korte, zware etappes met veel klimmen in die kilometers. Dat past heel goed bij ons. Er zijn niet zoveel sprintetappes als ik had verwacht, maar ze hebben gezegd dat er acht vlakke etappes zijn."

"Het ziet er goed uit. Vier of vijf sprintritten passen bij Groenewegen. Daarnaast zijn er ook etappes die Matthews goed liggen. Het parcours ligt ook Yates goed, met een paar korte etappes met veel hoogtemeters."

"We moeten goed nadenken over de support voor Groenewegen en Yates. Vooral in het middengedeelte van de Tour denk ik dat Yates veel knechten nodig heeft. Nu we de route van de Giro d’Italia en de Tour de France hebben, kunnen we een plan maken", zei Copeland nog.