Ammerikaans team van Weemaes en Van Hoecke krijgt goedkeuring van UCI voor 2023

Ze had de eerste deadline nog gemist, nu heeft het Amerikaanse team wel goed nieuws gekregen.

Vanaf volgend seizoen rijden Gijs Van Hoecke (AG2R-Citroën) en Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) voor het Amerikaanse Pro Continentale team Human Powered Health.

Het Amerikaanse team waar ook Hendrik Redant ploegleider is, heeft nu de goedkeuring gekregen van de UCI dat hun licentie voor volgend seizoen in orde is, en dat zowel voor de mannen als de vrouwen.

"Human Powered Health kan vandaag bevestigen dat de UCI haar bankgaranties voor het seizoen 2023 heeft ontvangen en geaccepteerd. Na deze administratieve vertraging is het team verheugd om door te gaan met de voorbereidingen voor een spannend nieuw seizoen", laat het team weten aan VeloNews.