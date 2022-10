Marianne Vos aan de start in nieuwe wereldbekermanche

Marianne Vos zal aan de start staan in de Beekse Bergen. Dat is een nieuwe cross op de wereldbekerkalender.

Op 13 november staat er in de Beekse Bergen een wereldbekermanche op het menu. Die veldrit is gloednieuw. Wereldkampioene Marianne Vos zal aan de start staan.

"Ik verheug met op die wedstrijd", vertelde Vos aan Wielerflits. "Een wereldbekerwedstrijd in Nederland is altijd speciaal. Zeker in de regenboogtrui."

Vos begon in de Nacht van Woerden aan haar crossseizoen. Daarna zal ze de wereldbeker in Maasmechelen (30 oktober) rijden en het EK in Namen (5 november) rijden. Ze vindt dat ze klaar is voor het seizoen en is ook op haar hoede: "Ik heb gezien dat je op je allerbeste niveau moet zijn om mee te kunnen doen voor winst. Ook daarachter ligt het niveau ontzettend hoog."