Statistiek bewijst het: Wout van Aert reed dit jaar enkel op topniveau

Als Wout van Aert aan de start staat van een koers dan is hij bij de favorieten, en dan rijdt hij enkel maar topkoersen.

Wout van Aert komt in 2022 aan 48 koersdagen, daarvan won hij 9 keer en finishte 25 keer in de top drie. Daarmee eindigde Van Aert in 52% van zijn koersen in de top drie. En Van Aert rijdt dan enkel koersen op het hoogste niveau.

Want in 2022 is Wout Van Aert de enigste renner uit het peloton die al zijn koersen op World Tour niveau reed. De Omloop, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de E3, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Dauphiné, de Tour, Hamburg, Bretagne Classic, Québec, Montréal en het WK. Allemaal koersen van het hoogste niveau.

Op nummer twee staat Carlos Verona van Movistar. Hij reed met Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1), slechts een koers niet in de World Tour en komt aan 98,6% in de WT. Rohan Dennis, ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma, staat op drie met 98%. Hij reed alleen de tijdrit op de Commenwealth Games en komt aan een lager percentage dan Verona doordat hij minder koersdagen heeft.

Vier van top acht voor Jumbo-Visma

Verder in de top acht vinden we nog Bob Jungels, Sepp Kuss, Maximilian Schachmann, Phil Bauhaus en Steven Kruijswijk waarvan vier dus van Jumbo-Visma met Van Aert, Dennis, Kuss en Kruijswijk.