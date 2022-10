Zesde uit de Vuelta wil weer crossen: "Misschien ga ik wel naar Baal"

Krijgen we opnieuw een topper uit het wielrennen aan de start in enkele crossen?

Na Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Quinten Hermans komt er deze winter nog een topper uit het wegwielrennen weer naar het veldrijden.

Thyman Arensman (22), nu Team DSM en vanaf 2023 bij INEOS Grenadiers, wil opnieuw het veld induiken. Bij de junioren was Arensman bij de beteren, in het seizoen 2016-2017 eindigde hij 18 keer in de top tien op 22 crossen. In het seizoen 2018-2019 won hij nog de Koppenbergcross bij de beloften.

Voor resultaten komt de Nederlander niet, hij wil vooral zijn wegseizoen voorbereiden. “Het liefst had ik een paar nationale crossen (in Nederland, red.) rondom kerst gereden, maar die zijn er niet echt. Daarom kijk ik nu naar een aantal C2- en C1-veldritten in België. Misschien ga ik wel naar Baal (1 januari 2023) of iets dergelijks”, zegt Arensman in de WielerFlits Podcast.

Op 1 januari in Baal zou de Nederlander dan direct zijn nieuwe outfit van INEOS Grenadiers kunnen tonen, waar met Tom Pidcock en Ben Turner nog veldrijders rijden.