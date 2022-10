Brandje in de veldritwereld: "Je moet je verantwoordelijkheid nemen"

Na de Superprestigewedstrijd in Ruddervoorde ontstond er een discussie tussen Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Sweeck verweet Iserbyt van een gebrek aan verantwoordelijkheid.

In de achtervolging op Lars van der Haar probeerden zowel Eli Iserbyt als Laurens Sweeck het gat toe te rijden, maar het lukte niet en van der Haar leek naar de overwinning te gaan. Tot de 2 lekke banden van de Nederlander daar anders over beslisten. Iserbyt profiteerde optimaal en won voor Sweeck.

Achteraf was Sweeck gefrustreerd. "Ze pakten hun verantwoordelijkheid niet", vertelde hij na de finish over Iserbyt en Michael Vanthourenhout. "Als je met 2 bent, moet je het gat dichtrijden. Ik vond het laag bij de grond."

Sweeck vond de overwinning van Iserbyt "onverdiend". "Hij heeft 3 of 4 ronden in de wielen gezeten. Hij zou een kampioen moeten zijn, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen", besloot hij.

Iserbyt gaf na de finish meteen antwoord: "Ik had ook geprobeerd om het gat op van der Haar dicht te krijgen, maar ik zag dat het niet kleiner werd en ging dan voor de 2e plaats. Ik vind het wel jammer dat Sweeck dat over mij zegt, want ik ben iemand die altijd aanvallend probeert te koersen."