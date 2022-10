Laurens Sweeck pakt in Maasmechelen eerste zege in de Wereldbeker: "Hier heb ik lang op gejaagd"

Na acht tweede plaatsen in een Wereldbekercross is het eindelijk gelukt voor Laurens Sweeck.

Na heel wat pogingen in de Wereldbeker lukte het eindelijk voor Laurens Sweeck, een cross winnen in de Wereldbeker. Op zijn 28ste werd dat ook eens tijd. Sweeck was achteraf dan ook blij met zijn eerste overwinning van het seizoen, nadat hij al vijf keer op het podium stond.

"Dit doet enorm veel deugd. Eindelijk lacht het geluk mij eens toe. Ik startte goed en had meteen een goed gevoel in mijn benen. We moesten op onze limiet rijden in de bochten en ik heb het gehaald."

Die eerste overwinning in de Wereldbeker was dan ook een doel voor Sweeck. "Hier heb ik lang op gejaagd." Zaterdag na de cross in Ruddervoorde zat Sweeck met wat frustraties, maar een rol speelde dat niet "Neen, maar het is wel goed dat er wat animo is na de laatste cross. Dat brengt leven in de brouwerij", besloot Sweeck.