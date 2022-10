Nieuwe wereldbekercross in Maasmechelen is razend ambitieus: het wil de eerste zero-waste cross worden

Een van de verrassingen op de kalender was naast de cross in Ierland ook die in Maasmechelen.

De cross in Maasmechelen maakt zijn debuut en doet dat meteen in de Wereldbeker. Het parcours ligt vlak naast Maasmechelen Village en het Nationaal Park Hoge Kempen. Citybranding is dan ook het hoofddoel van de cross, maar er zijn ook nog andere doelstellingen. Het doel is om op termijn zero-waste, zonder afval te produceren, te worden en dus de milieuvriendelijkste cross ter wereld te worden. Burgemeester Raf Terwingen vindt dat normaal: "Logische doelstelling, gezien onze focus op natuur. Practice what you preach. Op termijn willen we uitsluitend gebruik maken van groene energie. Daarnaast is er een aangepast sanitair, door vacuüm- en composttoiletten voorzien", zegt hij in De Zondag. En plastic wordt ook geweerd bij de catering. Er gaat ook per bezoeker aan de cross één euro naar het onderhoud van het Nationaal Park Hoge Kempen. De organisatie vraagt ook om de tickets niet af te printen, maar digitaal mee te brengen. ✔️✔️✔️ pic.twitter.com/FRKrJNGzAo — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) October 30, 2022