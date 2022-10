Lucinda Brand in de Nederlandse selectie voor het EK en ze krijgt concurrentie van Fem van Empel

Lucinda Brand brak een middenhandsbeentje en leek out voor het EK, maar is er nu toch bij.

Op 23 oktober, nog maar een week geleden, brak Lucinda Brand een middenhandsbeentje in Tabor. Ze leek out voor het EK in Namen komende zaterdag, maar is nu toch opgenomen in de selectie. Haar ploeg Baloise Trek Lions laat weten dat ze de blessure iedere dag opvolgen en later deze week beslissen over haar deelname.

Ook Fem van Empel zal bij de elite strijden voor de Europese sterrentrui en laat de beloftencategorie definitief achter zich.

Daarnaast nemen ook Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen deel bij de elite vrouwen. De twee andere Nederlandse rensters van het podium in Maasmechelen, Puck Pieterse en Shirin Van Anrooij, zullen wel nog bij de beloften aantreden.

Bij de mannen keert ook een renner terug uit blessure. Corné van Kessel brak zijn sleutelbeen begin oktober op training, maar is er dus zondag bij in Namen. De andere namen bij de mannen elite zijn: Lars van der Haar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx en Joris Nieuwenhuis.

De volledige Nederlandse selectie