Renner raakt aan profcontract dankzij een virtueel fietsplatform

Steeds meer renners krijgen een profcontract via virtuele fietsplatformen. Ook Team UAE Emirates heeft een renner laten tekenen.

Michael Vink reed in het verleden al wegwedstrijden en werd verschillende keren nationaal kampioen van Nieuw-Zeeland. De laatste jaren maakte hij gebruik van het virtuele fietsplatform My Whoosh, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Via Whoosh kwam Vink op de radar van Team UAE Emirates staan. "Onze renners maakten ook gebruik van die app, omdat het door het weer niet altijd mogelijk is om buiten te trainen", aldus teambaas Mauro Gianetti. "In verschillende wedstrijden zagen we Vink bovenaan verschijnen en zo zijn we in contact gekomen."

"Het wielrennen is steeds aan het evolueren", ging Gianetti verder. "En we zijn blij dat we via platformen als Whoosh zo nieuwe renners kunnen aantrekken. Enkele jaren geleden was dat nog ondenkbaar."

Zo kreeg Vink zijn 1e profcontract uit zijn carrière. Hij is 30 jaar en tekende voor een jaar: "Ik ga er ten volle van profiteren. Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik kan niet wachten om te zien wat ik in de WorldTour kan doen."