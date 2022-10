Thibau Nys rijdt op de Koppenberg weer bij de elite: "Zal tevreden zijn met een plek in de top tien"

Thibau Nys pakte in Maasmechelen zijn tweede overwinning op rij bij de beloften in de Wereldbeker.

Na Tabor was er in Maasmechelen weer een cross voor beloften in de Wereldbeker. Nys klopte zijn Nederlandse ploegmaat Ronhaar en de Belg Meeussen. Maar makkelijk ging dat niet. Hij moest even bekomen van de snelle start van Ronhaar, maar geraakte toch vooraan.

Volgens Nys is ook winnen bij de beloften moeilijk en het niet zo is dat hij automatisch wint als hij in die categorie start. "Het niveau bij de beloften is heel hoog. Als je top vijf kan rijden bij de beloften, dan kan je ook toptien rijden bij de profs", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ook Nys vond dat dat er veel bochten en veel stenen op het parcours lagen en had elke ronde schrik om lek te rijden. Maar hij vond de sfeer ook wel aangenaam.

Koppenberg en EK

De Koppenbergcross dinsdag rijdt Nys weer bij de elite. "Ik moet elk jaar progressie maken en dit is een ideale zet. Verwacht nu niet dat ik Iserbyt ga kloppen, ik zal tevreden zijn met een plaats in de toptien." Zaterdag in Namen gaat hij voluit voor de Europese titel bij de beloften. "Het wordt een heel spannende cross en de beste zal winnen."