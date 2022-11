Pauline Ferrand-Prévot wordt bij haar terugkeer in het veld 12e, maar heeft ook kettingproblemen: "Had mijn fiets nog maar 4 dagen"

De terugkeer van Pauline Ferrand-Prévot in het veld is een feit. Op de Koppenberg werd ze 12e.

Pauline Ferrand-Prévot stond na meer dan 2 jaar nog eens aan de start van een cross. Aan de voet van de Koppenberg begon ze nog achteraan, maar in geen tijd was ze in de voorste gelederen te zien. "Het was mijn 1e veldrit, dus ik wist niet goed hoe het zou gaan", vertelde ze in het flashinterview. "Na het mountainbikeseizoen had ik niet veel rust, maar ik voelde meteen goed."

"Helaas kende ik mechanische problemen", ging Ferrand-Prévot verder. Tot 3 maal toe ging haar ketting eraf. "Mijn ketting blokkeerde telkens weer en de laatste keer was de derailleur vastgelopen en werkten de versnellingen niet meer. Ik heb mijn fiets dan op mijn schouders genomen en gelopen. Het was goed om het ritme weer op te pikken en het materiaal te testen. Deze keer werkte het niet. Dus we hebben nog zaken te regelen. Ook had ik mijn fiets nog maar 4 dagen. Het kon dus nog niet perfect zijn."

Het grote doel van Ferrand-Prévot dit seizoen is het WK in Hoogerheide. Zaterdag staat ze op het EK in Namen nog zonder ambitie aan de start. "Het is goed om met het oog op het WK progressie te boeken", besloot ze.