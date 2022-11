Sepp Kuss ziet UAE volgend jaar sterker worden: "Zal moeilijk zijn om eerste plaats te behouden"

De Amerikaan (28) rijdt al vijf jaar voor het Nederlandse team en hielp de Jonas Vingegaard aan de eindwinst in de Tour dit jaar.

Als sinds 2018 rijdt Sepp Kuss voor de Nederlandse formatie. Jumbo-Visma domineerde het hele seizoen en dan vooral in de Tour met de gele, groene en bolletjestrui en zes ritzeges. In ploegverband kon Jumbo-Visma Tadej Pogačar in het verlies rijden.

Met het nieuwe Tourparcours en een versterkt UAE Team Emirates ziet Seppe Kuss wel de concurrentie sterker worden. "Met onder andere Adam Yates heeft UAE zeer goede renners aan haar selectie toegevoegd. Het zal dus moeilijk zijn om de eerste plaats (UCI-klassement, red.) te behouden", zei Kuss aan Marca.

"We zullen als team andere manieren moeten zoeken om aan te vallen en onze renners optimaal in te zetten. Afgelopen editie waren Roglič en Vingegaard goed geplaatst om Pogačar aan te vallen, maar volgend jaar weet ik niet wat ik kan verwachten. Het belangrijkste is een zeer compleet team te hebben om verschillende situaties aan te kunnen."