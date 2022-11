Parcoursbouwer Erwin Vervecken over parcours in Namen: "De Citadel heeft een mythisch karakter"

Het parcours in Namen heeft al meer dan eens een bijzonder mooie cross opgeleverd.

Dit weekend trekken de veldrijders voor het EK naar Namen. Dat parcours is door heen de jaren mythisch geworden door de vele felbevochten duels die er werden uitgevochten. In 2019 streden Mathieu van der Poel en Toon Aerts er een modderduel uit om duimen en vingers bij af te likken.

Parcoursbouwer Erwin Vervecken krijgt dan ook een terrein dat zich leent tot een spannende cross. “De Citadel van Namen heeft een mythisch karakter. Ik zeg vaak dat je hier als het ware 10 omlopen zou kunnen uittekenen die allemaal even verbluffend zijn. Het terrein leent zich er gewoon toe”, zegt hij bij Sporza.

We krijgen dit weekend weer een mooie cross volgens Vervecken, want het weer zat wat mee. “Nu is het goed aan het regenen en de afdalingen zijn gladder. Stuurmanskunst, techniek en conditie: de winnaars zullen alle facetten moeten beheersen.”