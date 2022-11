Tom Dumoulin over waarom hij stopte: "Ik heb niet meer de constante behoefte om mezelf tot het uiterste te drijven"

Tom Dumoulin (31) hing zijn fiets definitief aan de haak, en is daar gelukkig mee.

Nadat Dumoulin begin 2021 al even een pauze inlaste kwam hij toch nog terug in het peloton, maar half augustus van dit jaar hield hij er toch definitief mee op. "Het vuur is gedoofd. Ik heb niet meer de constante behoefte om mezelf tot het uiterste te drijven. Ik wil anders in het leven staan, liever zijn voor mezelf. En voor de mensen om me heen", zegt hij bij NRC.

"Het is niet makkelijk om de knoop door te hakken. Dit is alles waar je je hele leven aan hebt gewerkt. Je grote droom, je ambitie. Daar stop je niet mee als je er even een tijdje geen zin meer in hebt. Daarom heb ik er ook geen spijt van dat ik nog zo lang door ben gegaan terwijl ik er niet altijd meer plezier in had."

Dumoulin was ook op het WK in Australië, omdat de tickets voor hemzelf en zijn familie al geboekt waren. Hij supporterde er toen hevig voor zijn ploegmaat Eenkhoorn en besefte. "Dit is mijn wereld. Ik ben er niet klaar mee. Het voelt als thuis. Ik voel nog steeds de liefde voor de fiets. Misschien word ik ooit coach, consultant. Maar ik blijf nog even weg bij een profploeg."