Jasper Philipsen blikt na zijn overwinning in Saitama vooruit op 2023

Jasper Philipsen won de na-Tourcriterium in Saitama. Een mooi einde van 2022 voor hem.

Bij Het Nieuwsblad blikte Jasper Philipsen vooruit op 2023 en keek hij terug op 2022. Philipsen vindt dat hij in 2022 sterker is geworden. Dat zag hij in de Tour. In 2021 moest hij in de bergetappes nog vechten tegen de tijdslimiet, terwijl hij dit jaar die etappes gemakkelijker overleefde en zo nog energie overhad om 2 etappes te winnen.

Voor 2023 wil Philipsen in de winter nog stappen zetten. Als hij die zet, denkt hij volgend seizoen het beter te doen in de klassiekers waarin sprinters een kans hebben. Hij denkt dan aan Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem.

Daarnaast wil Philipsen in 2023 ook meer zeges boeken. Dit jaar telde hij 11 2e plaatsen en volgens hem maar 9 zeges. Door enkele details, zoals de sprinttrein, bij te schaven wil hij enkele van die 2e plaatsen in een zege omzetten.