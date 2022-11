Vanthourenhout haalt het in een gevecht met de titelverdediger en verovert Europese titel op Citadel van Namen

Michael Vanthourenhout vs de titelverdediger: dat was het verhaal op de Citadel van Namen bij de mannen. Van der Haar had ongetwijfeld wel zin in een tweede Europese titel op rij. Het EK-goud is deze keer echter voor Vanthourenhout.

De heren elite kregen nog te maken met een verandering van omstandigheden, want vlak voor hun koers was het in Namen licht beginnen te regenen. De Belgen begonnen als collectief wel goed, maar bij de eerste versnelling van Van der Haar waren ze niet mee. Zeker voor Iserbyt was het balen wanneer zijn ketting eraf schoot.

Vanthourenhout nam de handschoen op en kon na een val van de Oranje-kopman naar de Nederlander toe. Het zou niet de enige keer zijn dat de titelverdediger onderuit ging op het inmiddels glibberige parcours. Zijn belager Vanthourenhout overkwam het ook wel eens een keer. Conclusie van deze taferelen was wel dat Van der Haar in ronde 4 opnieuw afstand kon nemen.

LEKKE BAND EN VALPARTIJEN VOOR VAN DER HAAR

Pech en moeilijkheden vermijden bleef het absolute mantra in Namen. Ook in het tweede deel van de wedstrijd lukte dat niet voor de man die onlangs nog de beste was op de Koppenberg. Een lekke band en valpartij van Van der Haar later was Vanthourenhout er niet enkel bijgekomen, maar ook op en over gegaan en vertrokken voor een solo.

Ondertussen was er ook sprake van een Belgische opgave: Iserbyt stapte af, dit bleek niet zijn EK. Ook Soete en Hermans zouden later nog opgeven. Achter de twee hoofdrolspelers vestigde Sweeck zich op een derde plaats. Twee medailles voor België, dat was dus al zeker. Zou het ook goud worden?

EERSTE SPECIALE TRUI VANTHOURENHOUT

De bonus van Vanthourenhout liep op richting de twintig seconden. Met een Europese titel in zicht kreeg die natuurlijk vleugels. Het kon voor hem zijn eerste speciale trui worden. Geen gelegenheid die hij zomaar wou laten liggen. Van der Haar geraakte mede door foutjes niet meer in zijn buurt. De top drie wijzigde niet meer: de titel en het goud voor Vanthourenhout, het zilver voor Van der Haar en brons voor Sweeck.