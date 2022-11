België boekt in het laatste decennium een recordaantal wielermedailles in 2022

Het Belgische wielerjaar 2022 was een grandcrujaar en na het EK veldrijden werden de laatste kampioenschappen verreden. Dat zette de teller op een recordaantal voor het laatste decennium.

Op het WK waren er in totaal 19 medailles. Remco Evenepoel pakte goud in de WK-wegrit. Lotte Kopecky pakte goud in de afvalling en samen met Shari Bossuyt ook nog eens goud in de ploegkoers. Ook waren er gouden medailles voor Joran Wyseure op het WK veldrijden voor beloften en voor Gianni Vermeersch op het WK gravelbiken.

Daarnaast waren er op de WK's nog 4 zilveren medailles en 10 bronzen medailles. Er waren nog zilveren medailles voor Kopecky, Alec Segaert, Emiel Verstrynge en Aaron Dockx.

Op de EK's waren er in totaal 27 medailles. Michael Vanthourenhout pakte goud in het veld. Verstrynge deed dat bij de beloften. Kopecky won in de afvalling en de puntenkoers 2 gouden medailles. Bossuyt pakte goud in het omnium en de afvalling bij de beloften. Lani Wittevrongel won bij de junioren in de scratch. Verder waren er nog 7 zilveren en 12 bronzen medailles.

Dat was allemaal goed voor een totaal van 46 medailles. Het hoogste aantal van het laatste decennium voor EK's, WK's en Olympische Spelen. Het vorige record werd in 2018 gevestigd.