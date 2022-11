Fem van Empel zal Europese sterrentrui wellicht maar eind december voor het eerst tonen

De Nederlandse won zondag de Europese titel in het veld.

Fem van Empel domineert bij de vrouwen dit seizoen, ze won acht keer op negen wedstrijden. En toch verbaast de Nederlandse nog altijd zichzelf. Ze heeft deze zomer conditioneel een stap voorwaarts kunnen zetten en die loont meteen in het veld.

Na haar winst vorig jaar in de Wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole had Van Empel van zowat elke ploeg een aanbieding gekregen. "Ik twijfelde heel lang tussen SD Worx en Jumbo-Visma, dat het uiteindelijk is geworden", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Ondanks haar winst zondag op het EK zal het waarschijnlijk nog wel een hele tijd wachten zijn voor de trui in het veld te zien zal zijn. "Ik geef voorrang aan de Wereldbekerwedstrijden en daar moet ik het shirt als leidster dragen. Misschien ben ik als regerend Europees kampioen voor het eerst te zien in Heusden-Zolder van 27 december."