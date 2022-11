Het WK veldrijden had zijn impact op het wegseizoen van Tom Pidcock: "De jetlag heeft ook zijn rol gespeeld"

Tom Pidcock pakte in Fayetteville de wereldtitel in het veldrijden, maar op de weg was het wat minder.

Het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville was een doel van Tom Pidcock en dat behaalde hij ook. Maar hij betaalde daar wel een beetje de tol voor op de weg.

"Ik denk dat hij vorig seizoen een beetje een overgangsseizoen heeft doorgemaakt. Hij heeft het WK veldrijden in Amerika gereden en daar heeft Tom een beetje decompressie van gehad, denk ik. De jetlag heeft ook zijn rol wat gespeeld in het wegseizoen", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij In de Leiderstrui.

"De kans dat hij het WK zal rijden is klein, omdat het een week later is. Maar we hebben daarover nog geen definitieve beslissing genomen. Maar zoals altijd willen we de klassiekers goed voorbereid aanvatten. De cross past daar zeker in", zegt Bogaerts. Normaal zal Pidcock volgende week al een dubbel weekend rijden met Merksplas en Overijse.