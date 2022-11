In afwachting van goed nieuws onderhoudt Toon Aerts alvast de conditie bij Tormans

In september kondigden Toon Aerts en Baloise Trek Lions aan dat ze uit mekaar gaan. De conditie onderhouden doet Aerts bij Tormans, hopend dat er eindelijk wat schot in zijn zaak komt.

In beelden op sociale media is Toon Aerts gespot bij een training van veldritploeg Tormans bij Sport Vlaanderen Herentals, op het domein waar ook de veldrit van Herentals doorgaat, een klassementscross. Tormans is dus de ploeg waar Aerts in de toekomst zijn veldritcarrière hoopt verder te zetten.

Dan moet er wel duidelijkheid komen over de zaak rond zijn persoon na zijn afwijkende dopingtest. Dat het zo lang blijft aanslepen, komt de UCI op kritiek te staan. Die stuurde dan weer een verklaring de wereld in waaruit moest blijken dat Aerts akkoord is gegaan met een voorlopige schorsing en die aangaf dat er nog niet meteen zicht is op het einde van de procedure.

FIETSPLEZIER

In afwachting van een verdere evolutie in de strijd om zijn naam te zuiveren, is het alvast goed om te merken dat de voormalige Europees kampioen het plezier op de fiets nog altijd ten volle kan beleven.