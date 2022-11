Michael Vanthourenhout weet waar zijn limieten liggen: "Nooit word ik een veelwinnaar"

Michael Vanthourenhout pakte als eerste van zijn crossfamilie een trui bij de profs.

De familie van Michael Vanthourenhout is een echte crossfamilie. Zijn vader Danny croste, zijn oom Ronny, zijn neef Sven en ook zijn broer Dieter. Maar niemand kon al een trui veroveren bij de profs, tot Michael nu.

"Winnen blijft voor mij speciaal, maar het is ook mijn allereerste trui bij de profs. Waarmee ik mijn droom waarmaak, maar ook die van mijn vader. Dit is uniek voor de Vanthourenhouts", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Michael Vanthourenhout is misschien wel de enige van de echte crossers die dit seizoen een trui pakt. "Het is de trui die het meest realistisch is om te behalen. In het BK komt Wout van Aert erbij en op het WK zijn ze er misschien allemaal." Vanthourenthout is ook blij met zijn titel, want dit was een droom.

De West-Vlaming won nog maar zijn vijftiende cross als prof, terwijl hij toch al 28 is en en december 29 wordt. "Nooit word ik een veelwinnaar. Ik kan nu eenmaal niet heel het seizoen honderd procent zijn."