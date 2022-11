Nederlander al meer dan 100 keer in top tien in de World Tour, maar winnen lukte nog nooit

De Nederlander, die naar Jumbo-Visma verhuist, is de regelmaat zelve.

Wilco Kelderman (31) is een van de meest constante renners uit het peloton. Hij verhuist na twee jaar bij BORA-hansgrohe voor de volgende drie jaar na het Nederlandse Jumbo-Visma.

De Nederlander is dan wel constant, maar een veelwinnaar zal hij nooit worden. Hij heeft vier profzeges, de laatste dateert al van 2015. Alleen al dit jaar eindigde acht keer in de top tien in de World Tour. In de Giro eindigde hij vier keer in de top tien, in de Vuelta drie keer.

In totaal eindigde Kelderman al 138 keer in de top tien in de World Tour in zijn carrière, zonder te winnen. De Fransman Coquard heeft 49 top tien plaatsen zonder te winnen, de Italiaan Consonni 48 keer. Verder in de top vijf de Fransman Martin (43) en de Duitser Walscheid (37).