Opvallend: Jaarmarktcross van Niel verwelkomt de beste sprintster uit het wegseizoen

De Jaarmarktcross van Niel pronkt met een opvallende deelneemster. De beste sprintster uit het wegseizoen duikt in Niel het veld in.

Vrijdag 11 november gaat de veldrit van Niel door. Op de site van de Jaarmarktcross meldt de organisatie dat ook Lorena Wiebes bij de vrouwen aan de start zal staan. Een opmerkelijke naam, want de wegrenster is niet meteen een vaste klant in de veldritwereld.

UITSTAPJE NAAR BELGIË

Al is een uitstap naar de cross haar niet helemaal vreemd. In principe doet ze zo elk jaar mee aan de Nacht van Woerden. Nu heeft ook een Belgische veldrit dus Wiebes kunnen strikken. Als wegrenster is de Nederlandse de regerend Europese kampioene.

Het voorbije jaar leverde Wiebes tal van topprestaties als sprintster van Team DSM. Naast het winnen van het EK boekte Wiebes ook twee ritzeges in de Tour de France Femmes en was ze ook de beste in de Scheldeprijs en Nokere Koerse.