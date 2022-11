Wout van Aert rijdt al zeker het WK veldrijden: "Dat uur cross zal het verschil niet maken"

Wout van Aert rijdt al zeker het WK veldrijden in Hoogerheide, en zijn voorjaar zal daar niet onder lijden denkt de bondscoach.

Het EK is nog maar voorbij of er wordt al uitgekeken naar de volgende kampioenschappen. Die zijn wel maar voor begin volgend jaar, met het BK in januari en het WK in februari. Wout van Aert zal al zeker aan de start staan van dat WK.

Dit jaar in Fayetteville paste Van Aert nog voor het WK. "Het probleem dit jaar was gewoon dat het WK toen in Amerika werd gereden. Dat zorgde ervoor dat je twee à drie weken van je voorbereiding verliest, terwijl dat nu helemaal anders is", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij In de leiderstrui.

Het WK vindt volgend jaar plaats in het Nederlandse Hoogerheide op 5 februari. Nog geen drie weken later begint het voorjaar op de weg al met de Omloop Het Nieuwsblad. "Dat maakt op zich niet uit", zegt Vanthourenhout. "Ik denk dat dat uur cross het verschil niet zal maken. Ik denk dat zijn voorbereiding op het voorjaar dan ook niet veel anders zal zijn dan vorig jaar."