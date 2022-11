Zoe Bäckstedt werd nog vijfde bij beloftes ondanks zware val: "Nu weet ik waar ik sta in deze categorie"

De Britse reed haar eerste kampioenschap bij de beloftes.

Nadat ze bij de junioren zowat alles al gewonnen heeft, rijdt Zoe Bäckstedt nu bij de beloftes. Ze werd in haar eerste kampioenschap vijfde, ondanks een zware valpartij.

"Je rijdt ook maar zo hard als je kan natuurlijk. Ik voelde me goed op de fiets en merkte dat ik beschikte over punch. Nu weet ik waar ik sta in deze leeftijdscategorie",zegt de Britse bij Wielerverhaal.

"Ik probeer gewoon op mijn tempo progressie te maken. Dat die andere rensters in deze categorie tot 3 jaar ouder zijn, geeft me wel wat tijd." Bäckstedt heeft nog een groot doel dit jaar. "Het zou voor mij veel betekenen om Brits kampioene te kunnen worden en rond te mogen rijden in de trui van mijn thuisland". Dat zou straf zijn op slechts 18-jarige leeftijd.